Нью-Йорк, США, 4 ноября, 2023, 10:25 — ИА Регнум. Удар израильской армии (ЦАХАЛ) по машинам скорой помощи в секторе Газа — это ужасное событие, сообщил генсек ООН Антониу Гутерриш в опубликованном заявлении.

Prabin Ranabhat/Global Look Press Антониу Гутерриш

«Я в ужасе от сообщения о нападении в Газе на колонну машин скорой помощи возле центральной больницы «Аль-Шифа», — заявил Гутерриш.

Он назвал ужасными фотографии тел погибших рядом с больницей. Также генсек всемирной организации добавил, что в Газе катастрофическая гуманитарная ситуация — нет ни лекарств, ни воды, ни продовольствия.

Гутерриш в своём заявлении указал на переполненные морги и на рост заболеваемости среди мирных жителей Газы, особенно среди детей. Он заявил, что необходимо защитить жителей и что пора положить конец сложившейся в регионе ситуации.

Как сообщало ИА Регнум, по данным телеканала Al Jazeera, 15 человек стали жертвами удара ЦАХАЛ по территории, которая находится в административном центре Газы возле больницы «Аш-Шифа».

По данным администрации медицинского учреждения, на момент обстрела возле больницы стояло несколько автомобилей скорой помощи, готовых везти раненых палестинцев на контрольно-пропускной пункт «Рафах» для выезда в Египет. Машины попали под удар.

Кроме того, палестинское агентство WAFA сообщило в ночь на 4 ноября об ударе ЦАХАЛ по школе на севере Газы, в которой расположен центр размещения беженцев. Палестинское движение ХАМАС возложило ответственность за это на американское руководство и президента США Джо Байдена.