Гамбург, Германия, 5 ноября, 2023, 03:41 — ИА Регнум. В аэропорту Гамбурга (Германия) временно приостановили авиасообщение из-за замеченного вооружённого мужчина. Об этом в субботу, 4 ноября, сообщило издание Bild.

Полиция Гамбурга

По информации источника, подозрительный автомобиль Audi без номеров был замечен у первого терминала аэропорта.

«Через несколько минут он прорвался через барьер безопасности у северных ворот на машине и въехал на перрон. Сейчас Audi припаркована в районе терминала бизнес-авиации», — говорится в материале.

По предварительной информации, мужчина пронёс с собой стрелковое оружие, произвёл несколько выстрелов и забаррикадировался в автомобиле, в котором находилось двое детей.

Как передавало ИА Регнум, 25 октября в городе Льюистон (штат Мэн) произошла перестрелка, жертвами которой стали 22 человека, ещё до 60 человек получили ранения. Спустя два дня с момента происшествия объявленный в розыск подозреваемый в массовой стрельбе Роберт Кард был найден мёртвым. По данным телеканала ABC News, подозреваемый совершил самоубийство.