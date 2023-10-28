США, 28 октября, 2023, 04:52 — ИА Регнум. Подозреваемый в массовой стрельбе в городе Льюистон (штат Мэн) Роберт Кард найден мёртвым, сообщил 27 октября телеканал NBC10Boston со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Иван Шилов ИА Регнум Стрельба

«Роберт Кард <…> был обнаружен мёртвым», — заявили журналисты.

Мужчину объявили в розыск после массовых расстрелов посетителей в боулинге и гриль-баре.

Жертвами стрелка стали 18 человек, ещё 13 получили ранения. Поиски преступника велись несколько дней.

На телеканале ABC News со ссылкой на источники заявили, что Кард, по предварительным данным, совершил самоубийство.

Как передавало ИА Регнум, вечером 25 октября мужчина открыл огонь из автомата в трёх районах американского города Льюистон, включая торговый центр и бар. Правоохранители установили, что стрелком был не имеющий боевого опыта 40-летний Роберт Кард — специалист по поставкам топлива в резерве армии. В декабре 2022 года его зачислили в резерв. Кард имел несколько наград, в том числе медали за армейские достижения и гуманитарную службу. Местные СМИ сообщали, что ранее мужчина имел проблемы с психикой.

После массовой стрельбы в штате Мэн президент США Джо Байден призвал Конгресс ужесточить правила оборота оружия в стране, в частности принять закон о запрете продажи штурмового оружия. Глава Белого дома распорядился оказать помощь штату Мэн.

Нападение в Льюистоне стало 565-м случаем массовой стрельбы в США с начала 2023 года и 31-м случаем массового убийства за этот же период, уточнили в некоммерческой организации Gun Violence Archive.