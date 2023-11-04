Светлоград, Ставропольский край, 4 ноября, 2023, 02:01 — ИА Регнум. Четыре человека стали жертвами столкновения легкового автомобиля «Лада Гранта» с грузовой «Газелью» в Ставропольском крае, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Происшествие произошло на 14 км автодороги Светлоград — Благодарный — Буденновск. В числе жертв ДТП оказались водитель и три пассажира легковушки. Одним из погибших является десятилетний ребенок.

По предварительным сведениям, вина в случившемся лежит на водителе «Газели», который не предоставил преимущество в движении легковому автомобилю. Водитель и пассажир «Газели» были госпитализированы в медицинское учреждение Светлограда.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264 УК РФ — «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». В ГУ МВД также отметили, что двое погибших являются сотрудниками полиции, которые отрабатывали сообщение о семейном скандале и отвозили потерпевших в больницу, а на обратном пути — попали в смертельную аварию.

Как сообщало ИА Регнум, 28 октября в селе Обильном в Ставропольском крае водитель иномарки сбил двух школьниц 14 и 15 лет, которые шли по пешеходному переходу. Обе девочки скончались.

В Госавтоинспекции уточнили, что виновник ДТП более 40 раз привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения. Большинство протоколов касалось превышения скорости.

1 ноября на юго-востоке Москвы внедорожник «Порше» протаранил легковой автомобиль и, вылетев на встречную полосу, врезался в машину скорой помощи. В результате инцидента пострадали двое фельдшеров и двое автомобилистов. Водитель машины скорой помощи был зажат в салоне.