Санкт-Петербург, 28 октября, 2023, 21:44 — ИА Регнум. Петербургский «Зенит» 28 октября обыграл «Ахмат», одержав таким образом третью подряд победу в розыгрыше Российской футбольной премьер-лиги.

Игра проходила на «Газпром-арене» в Петербурге и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. Голы в составе «Зенита» забили Иван Сергеев и Матео Кассьерра. Единственный забитый мяч в составе грозненской команды на счету Мохамеда Конате.

После этой игры «Зенит» занимает 2-е место в премьер-лиги с 26 очками, отставая от лидера — «Краснодара” — на 2 очка. При этом у краснодарцев есть одна игра в запасе. «Ахмат» занимает 13-е место, в зоне переходных игр, после 13 туров на счету грозненской команды 12 очков.

В матче следующего, 14-го тура «Зенит» сыграет в гостях с калининградской «Балтикой», а «Ахмат» на своём поле примет воронежской «Факел». Обе игры состоятся 4 ноября.

Как сообщало ИА Регнум, ранее руководители московского «Спартака» сообщили, что команда проведёт матч 13-го тура Российской премьер-лиги с воронежским «Факелом» в красно-чёрной форме, посвящённой победе над амстердамским «Аяксом» в Кубке УЕФА. Историческая победа была одержана 25 лет назад, в 1998 году.