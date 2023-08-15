Ташуев назвал причину увольнения из «Ахмата»
Ташуев об увольнении из «Ахмата»: «завысили самооценку»
Грозный, 15 августа, 2023, 17:03 — ИА Регнум. Руководство грозненского футбольного клуба «Ахмат» приняло решение сменить тренера, чтобы встряхнуть команду. Об этом 15 августа заявил бывший главный тренер клуба Сергей Ташуев.
«Пятое место сыграло злую шутку, мы завысили самооценку. А у меня не получилось отреагировать, потому что было много травм весной, ребята до сих пор лечатся», — сказал Ташуев.
Он добавил, что на его место придёт новый специалист и даст игрокам импульс, встряхнёт команду.
Как ранее сообщало ИА Регнум, «Ахмат» объявил об отставке Ташуева с поста главного тренера. С кандидатурой нового наставника в клубе определятся в ближайшем будущем, а к матчу пятого тура Российской премьер-лиги команду будет готовить назначенный и. о. главного тренера наставник молодёжной команды Иса Байтиев.
Ташуев возглавил «Ахмат» в сентябре 2022 года. Под его руководством команда заняла пятое место в прошлом сезоне РПЛ, набрав 50 очков, что стало рекордом клуба. В июне 2023 года «Ахмат» продлил с Ташуевым контракт до мая 2026‑го.