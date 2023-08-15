Грозный, 15 августа, 2023, 17:03 — ИА Регнум. Руководство грозненского футбольного клуба «Ахмат» приняло решение сменить тренера, чтобы встряхнуть команду. Об этом 15 августа заявил бывший главный тренер клуба Сергей Ташуев.

Елена Афонина/ТАСС Сергей Ташуев

«Пятое место сыграло злую шутку, мы завысили самооценку. А у меня не получилось отреагировать, потому что было много травм весной, ребята до сих пор лечатся», — сказал Ташуев.

Он добавил, что на его место придёт новый специалист и даст игрокам импульс, встряхнёт команду.

Как ранее сообщало ИА Регнум, «Ахмат» объявил об отставке Ташуева с поста главного тренера. С кандидатурой нового наставника в клубе определятся в ближайшем будущем, а к матчу пятого тура Российской премьер-лиги команду будет готовить назначенный и. о. главного тренера наставник молодёжной команды Иса Байтиев.

Ташуев возглавил «Ахмат» в сентябре 2022 года. Под его руководством команда заняла пятое место в прошлом сезоне РПЛ, набрав 50 очков, что стало рекордом клуба. В июне 2023 года «Ахмат» продлил с Ташуевым контракт до мая 2026‑го.