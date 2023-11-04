Москва, 4 ноября, 2023, 20:16 — ИА Регнум. Российские космонавты присоединились к Международной выставке-форуму «Россия» из космоса, сообщили в госкорпорации «Роскосмос».

Кадр из видео

«Дорогие гости Международной выставки-форума «Россия», мы космонавты «Роскосмоса», Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов, приветствует вас с борта МКС и поздравляем с открытием этого долгожданного и уникального мероприятия», — сказал Герой России, командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко.

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Космонавт-испытатель Роскосмоса Николай Чуб рассказал, что корабль «Союз МС-24» отправила на орбиту ракета-носитель, на которую нанесли логотип выставки, а флаг выставки будет с космонавтами на протяжении всей миссии. Он отметил, что космонавты всегда помнят, какая большая страна, какие мужественные и сильные духом люди населяют Россию.

«Россия, поехали!» — обратился космонавт Константин Борисов.

Космический корабль «Союз МС-24» отправился к МКС 15 сентября. На его борту находились космонавты Роскосмоса Олег Кононенко и Николай Чуб, а также астронавт NASA Лорал О’Хара.

Международная выставка-форум «Россия» открылась на ВДНХ в День народного единства 4 ноября. Посетителям представят экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Участие в выставке примут представители органов федеральной власти, корпораций и объединения. Мероприятие продлится до 12 апреля 2024 года. Выставку бесплатно смогут посетить все желающие. На весь период проведения выставки-форума «Россия» запланированы культурно-развлекательная, образовательная и деловая программы.

Провести международный экономический форум «Россия» в 2023–2024 годах поручил президент Владимир Путин. Согласно указу главы государства, форум проводят в целях демонстрации важнейших достижений России в различных отраслях экономики.