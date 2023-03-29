Москва, 29 марта, 2023, 23:26 — ИА Регнум. Российский лидер Владимир Путин поручил в Москве на ВДНХ провести международный экономический форум «Россия» в 2023–2024 годах. Для этого необходимо создать оргкомитет. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Владимир Путин

В документе отмечается, что форум будет проводится «в целях демонстрации важнейших достижений России в различных отраслях экономики, включая промышленность, энергетику, агропромышленный комплекс, транспорт, строительство, науку и культуру».

Президент Путин постановил, что «Международная выставка-форум «Россия» проводится в 2023–2024 года в Москве на территории ВДНХ».

Председателем оргкомитета назначен первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.

Как сообщало ИА REGNUM, российская экономика начиная с июля 2022 года демонстрирует позитивную динамику за счёт освоения освободившихся ниш западных компаний, заявил Владимир Путин 29 марта в ходе совещания с членами правительства, посвященного реализации положений послания Федеральному собранию.