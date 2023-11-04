Севастополь, 4 ноября, 2023, 17:54 — ИА Регнум. В районе Севастопольской бухты военные применили дымовую маскировку, сообщил 4 ноября губернатор Михаил Развожаев в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Дым в районе Севастопольской бухты — это военные используют табельные средства маскировки», — сообщил Развожаев.

Губернатор в 16:39 мск объявил режим воздушной тревоги в своём Telegram-канале.

В предыдущий раз глава Севастополя объявлял режим воздушной тревоги вечером 31 октября, утром и днём 1 ноября.

Он также сообщал о дымовой завесе, для создания которой военные использовали средства маскировки. Развожаев отметил, что хотя распространение дыма и сопровождается неприятным запахом, для человека он совершенно безопасен.

Также Развожаев 1 ноября сообщил, что российские военные ведут работу по уничтожению разнообразных воздушных целей по всей территории Крыма. Он предостерёг севастопольцев от нахождения на открытом пространстве в этот момент.