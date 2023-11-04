Москва, 4 ноября, 2023, 18:22 — ИА Регнум. Российские военные на донецком направлении раскрыли и уничтожили расположение украинских операторов беспилотников, сообщил военкор RT Александр Симонов.

«Из этой точки ВСУ корректировали работу дронов-камикадзе», — сообщил военкор.

Российские военные ликвидировали расположение операторов дронов танковым огнём с закрытой огневой позиции.

Как сообщало ИА Регнум, в марте российские военные под Марьинкой уничтожили операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооружённых сил Украины (ВСУ), прятавшихся в частном жилом доме. Экипажи бронетранспортеров БТР-82 мотострелкового полка обнаружили точку, откуда военнослужащие ВСУ осуществляли запуск и управление дронами.

За ночь 4 ноября российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре украинских БПЛА, следовавших в сторону России. Их сбили над Курской и Белгородской областями.