Марьинка, ДНР, 23 марта, 2023, 06:42 — ИА Регнум. Российскими военными под Марьинкой были уничтожены операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ, прятавшиеся в частном жилом доме. Об этом сообщил 23 марта начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма в интервью ТАСС.

Vitaly V. Kuzmin БТР-82

«На донецком направлении в ходе единых наступательных действий в населенном пункте Марьинка экипажи бронетранспортеров БТР-82 мотострелкового полка обнаружили точку, откуда военнослужащие ВСУ осуществляли запуск и управление беспилотными летательными аппаратами. В качестве укрытия националисты использовали частный двухэтажный дом. Огневым штатным вооружением БТР группа операторов беспилотных летательных аппаратов была уничтожена», — сказал Бигма.

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Кроме того, на этом же направлении российские артиллеристы уничтожили склад боеприпасов ВСУ.

На авдеевском направлении расчёты батарей 152-миллиметровых буксируемых пушек «Гиацинт-Б» артиллерийской бригады Южного военного округа уничтожили три взводных опорных пункта противника с личным составом и огневыми средствами, а также пункт временной дислокации.