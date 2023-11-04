Москва, 4 ноября, 2023, 08:13 — ИА Регнум. Российские силы ПВО сбили четыре беспилотника ВСУ над Курской и Белгородской областями, сообщили 4 ноября в Минобороны.

Андрей Рубцов/ТАСС

«Дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата [самолётного типа] над территориями Белгородской и Курской областей», — сообщили в ведомстве.

Минобороны вечером 3 ноября сообщило об уничтожении украинского беспилотинка самолётного типа над Белгородской областью. Ещё один дрон ВСУ российские силы ПВО сбили над регионом в ночь на 3 ноября.