Киев, 4 ноября, 2023, 12:53 — ИА Регнум. Местные власти начали работы по демонтажу советской звезды с обелиска городу-герою Киеву на проспекте Победы, сообщило 4 ноября издание «Страна. ua».

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Издание опубликовало видео демонтажа. Видно, как к обелиску подъехал кран, рабочие поднялись к пятиконечной звезде. Звезду разбирают на части.

Обелиск в честь города-героя Великой Отечественной войны установили в Киеве 8 мая 1982 года. Стела высотой 43 метра облицована белым мрамором. На её вершине с двух сторон изображены бронзовые Звёзды Героя Советского Союза и орден Ленина.

В конце апреля прошлого года со стелы демонтировали два Ордена Ленина.

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