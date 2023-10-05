Киев, 5 октября, 2023, 16:36 — ИА Регнум. В Киеве снесли установленный почти полвека назад памятник советскому писателю Николаю Островскому. Об этом 5 октября сообщил Telegram-канал «Деколонизация. Украина».

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Монумент с 1978 года стоял перед фасадом здания Киевского электромеханического техникума железнодорожного транспорта, где писатель учился в 1921–1922 годах. Фигуру Островского высотой около 4 м изобразили в образе мифического Прометея.

Теперь от памятника остался только постамент.

Как сообщало ИА Регнум, снос памятников, имеющих отношение к России, начался на Украине в 2015 году под видом «декоммунизации». Власти страны снесли к началу 2022 года более 2,5 тыс. памятников советским солдатам, писателям и поэтам. Также изменили названия более 900 населённых пунктов и около 50 тыс. улиц.

После начала спецоперации по денацификации этот процесс продолжился с многократно возросшими темпами. Только в Киеве в рамках так называемой масштабной кампании по дерусификации и десоветизации запланировали снести 296 объектов, связанных с СССР или Россией.

В декабре прошлого года в городе Шепетовке в Хмельницкой области Украины демонтировали памятник Островскому. Монумент, располагавшийся на площади перед Шепетовским музеем, разобрали по частям с помощью автокрана.

В украинском посёлке Кечигевка в Харьковской области демонтировали памятник советскому писателю Максиму Горькому, который много лет стоял возле железнодорожного вокзала. А в марте монумент писателю снесли в Середняках Миргородского района Полтавской области.

В июле городской совет подконтрольного Киеву Запорожья решил переименовать площадь Пушкина и несколько улиц города из-за напоминания о России.