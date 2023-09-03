Львов, Украина, 3 сентября, 2023, 19:50 — ИА Регнум. Во Львовской области снесли памятник советскому. Об этом 3 сентября сообщил Telegram-канал «Деколонизация. Украина».

Соцсети

«В Куликовской общине на Львовщине упал памятник советскому солдату», — говорится в подписи к опубликованной фотографии.

Как отмечало ИА Регнум, на Украине идёт волна осквернения и уничтожения памятников, связанных с Россией. При этом их снос поддерживают местные власти.

Так, 22 августа вандалы украли металлические таблички, установленные на бюстах Героев Советского Союза на Аллее воинской славы в парке Вечной Славы в Печерском районе Киева.

Кроме того, памятники русскому поэту Александру Пушкину снесли в Ужгороде, Тернополе, Мукачево. В Полтавской области и в Одессе демонтировали памятники советскому писателю Максиму Горькому. Также в Одессе убрали с улицы бюст русского писателя Льва Толстого.