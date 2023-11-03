Москва, 3 ноября, 2023, 15:28 — ИА Регнум. Украина под аплодисменты Запада истребляла русских в Донбассе, заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами Общественной палаты.

Таисия Воронцова/РИА Новости

Глава государства назвал полным беспределом объявление русских некоренной нацией на Украине. Он указал, что если бы Киев нормально относился к русскому языку, то Украине не столкнулась бы с таким расколом, не было бы переворотов, а Россия не задумалась о необходимости вернуть себе Крым.

Однако ситуация усугублялась и русских начали истреблять.

«Россия не могла не встать на защиту людей сначала в Крыму, а потом в Донбассе и Новороссии», — указал глава государства.

2 августа Владимир Путин на совещании с правительством отметил, что киевский режим и его западные хозяева пытаются уничтожить всё русское. Российский лидер прокомментировал процесс интеграции новых регионов в состав России, указал, что Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожские области всегда оставались русскими, храня и родной язык, и интерес к русской литературе.

«И это несмотря на все попытки нынешних украинских властей запретить книги русских классиков, современников, изъять их даже из продажи, из библиотек или ещё более того — уничтожить, как они и западные хозяева мечтают поступить со всем или со всеми, кто думает, разговаривает, читает на русском языке», — сказал Путин.

По его словам, у подобной политики никогда не было и не будет никакого будущего.