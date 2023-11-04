Москва, 4 ноября, 2023, 11:35 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту и премьер-министру Непала Раму Чандре Пауделу и Пушпе Камалу Дахалу в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения в западных районах страны. Советующую телеграмму 4 ноября опубликовала пресс-служба Кремля.

Office of Prime Minister/Global Look Press

«Уважаемый господин президент, уважаемый господин Премьер-министр, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения в западных районах вашей страны», — говорится в сообщении.

Глава государства также попросил передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелал всем пострадавшим в результате стихийного бедствия скорейшего выздоровления.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 3 ноября на границе Индии и Непала зафиксировали землетрясение магнитудой 6,0. Его эпицентр располагался в 36 километрах к юго-востоку от непальского города Джумла. Очаг землетрясения находился на глубине 35 километров.

Агентство Reuters 4 ноября сообщило, что в результате землетрясения в Непале погибли не менее 69 человек и десятки пострадали. Отмечалось, что дома в районе подземных толчков обрушились, подземные толчки ощущались в индийской столице.