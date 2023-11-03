Нью-Дели, 3 ноября, 2023, 22:51 — ИА Регнум. Вечером 3 ноября на границе Индии и Непала произошло землетрясение магнитудой 6,0. Об этом в пятницу сообщил Европейско-средиземноморских сейсмологический центр (ESMC).

По данным ESMC, эпицентр подземных толчков находился в 36 километрах к юго-востоку от непальского города Джумла и в 166 километрах к северо-востоку от индийского города Байрач. Очаг залегал на глубине 35 километров.

По данным агентства Reuters, в Нью-Дели из-за подземных толчков затряслись здания. Каких-либо сообщений о жертвах или разрушениях не поступало.

Как передавало ИА Регнум, 3 октября сильное землетрясение магнитудой 4,6 произошло на севере Индии. Очаг залегал на глубине 10 километров на территории Непала, а подземные толчки ощущались даже в столице Индии — Нью-Дели.