Катманду, 4 ноября, 2023, 04:45 — ИА Регнум. По меньшей мере 69 человек стали жертвами землетрясения в Непале, произошедшего вечером 3 ноября. Об этом сообщило агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Землетрясение

«По меньшей мере 69 человек погибли и десятки получили ранения в Непале в пятницу, когда сильное землетрясение произошло в западном районе Джаяркот», — сообщил источник, отметим, что дома в этом районе обрушились, подземные толчки ощущались в столице Индии Нью-Дели.

По словам представителя округа Джаяркот Суреша Сунара, в больницу с различными травмами и ранениями доставлены по меньшей мере 20 человек.

Как передавало ИА Регнум, ранее Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (ESMC) сообщил, что на границе Индии и Непала произошло землетрясение магнитудой 6,0. Эпицентр подземных толчков находился в 36 километрах к юго-востоку от непальского города Джумла и в 166 километрах к северо-востоку от индийского города Байрач.