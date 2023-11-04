Лондон, 4 ноября, 2023, 11:34 — ИА Регнум. Вопрос мирных переговоров Украины с Россией стал предметом недавних обсуждений США, представителей стран Европы и Киева, сообщил 4 ноября британский телеканал NBC.

President Of Ukraine/Global Look Press

Переговоры состоялись в октябре между представителями более чем 50 поддерживающих Киев стран. Речь идёт о так называемой «контактной группе по обороне Украины».

О переговорах каналу сообщили высокопоставленный американский чиновник и другой представитель США, знакомый с ходом этих обсуждений.

Они рассказали, что обсуждение темы переговоров Киева с Москвой включало в себя очень общие сведения о том, от чего Украине, возможно, придётся отказаться, чтобы договориться с Россией. Эти переговоры чиновники назвали деликатными.

Они отметили, что переговоры Запад начал из-за опасений американских и европейских чиновников по поводу затянувшихся боевых действий на Украине, которые требуют нового финансирования.

Представителей администрации президента США Джо Байдена беспокоит, что у Киева истощаются силы, тогда как у России они «бесконечны». Также Запад обеспокоен тем, что трудно пополнять контингентом украинскую армию.

Американские чиновники добавили, что на Западе интерес к Украине снизился на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Этот сдвиг может затруднить оказание новой помощи Киеву.

Также телеканал отметил, что ряд американских военных чиновников в частном порядке назвали ситуацию патовой, комментируя происходящее на украинском фронте. Также в частном порядке представители США заявили, что у Киева осталось время до конца года, а затем начнутся более серьёзные дискуссии о мирных переговорах с Россией.

Президент России Владимир Путин 12 сентября напомнил, что Киеву, чтобы начать переговоры с Москвой, нужно сначала скорректировать законодательство, запрещающее вести диалог о мире. Нужно отменить указ главы киевского режима Владимира Зеленского о запрете переговоров с Россией.

По этому же поводу 18 октября президент сказал, что театральных жестов со стороны Киева недостаточно: нужны реальные шаги, и первый из них — отмена декрета о запрете переговоров.