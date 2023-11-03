Москва, 3 ноября, 2023, 19:50 — ИА Регнум. Министерство обороны 3 ноября опубликовало видеоматериалы, как Герой России сержант Юрий Щербаков и его расчёт сорвали наступление ВСУ при поддержке танков. Он сообщил пресс-службе ведомства, как услышал по рации о движении противника и начал уничтожать украинскую бронетехнику.

«Сам увидел, сам обнаружил, открыл огонь. Довел огонь до конца — все, наступление полностью было сорвано, остановлено», — рассказал он.

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Щербаков подчеркнул, что его подразделение недавно прибыло на свой участок фронта, и бойцы не знали, откуда ждать появления противника, только начали изучать высоты.

Сержант планирует продолжать служить и стать офицером. Он подчеркнул, что рад получению награды.

Как сообщало ИА Регнум, министр обороны России Сергей Шойгу вручил звезду Героя России Щербакову 3 ноября. Сержант вместе с расчётом противотанкового ракетного комплекса уничтожил девять танков, четыре БТР и 12 БМП ВСУ.

Кроме того, глава Минобороны 3 ноября вручил высшую награду командиру мотострелкового полка полковнику Ивану Клещерёву и командиру мотострелковой бригады полковнику Роману Фёдорову. Штурмовой отряд Клещерёва провёл контратаку, в которой уничтожил 11 вражеских танков, 10 БМП и более 170 военнослужащих украинской армии. Бригада под руководством Фёдорова профессионально установила засады и заграждения, что помогло отразить 20 атак ВСУ. Бойцы уничтожили 12 танков ВСУ и более 230 штурмовиков.