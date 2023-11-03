Москва, 3 ноября, 2023, 16:02 — ИА Регнум. Трое российских военных, которым присвоили звания Героев России и 3 ноября вручили награды, уничтожили в зоне спецоперации 32 танка ВСУ.

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Церемония вручения наград прошла 3 ноября. Министр обороны России Сергей Шойгу вручил звёзды Героев России полковнику Ивану Клещерёву (командир мотострелкового полка), полковнику Роману Фёдорову (командир мотострелковой бригады) и сержанту Юрию Щербакову.

Штурмовой отряд под руководством Клещерёва в ходе контратаки уничтожил 11 танков, 10 БМП и более 170 военнослужащих украинской армии.

Возглавляемая Фёдоровым мотострелковая бригада грамотно выставила засады и заграждения, с помощью которых отразила 20 атак ВСУ. Под командованием Фёдорова российские военные уничтожили 12 танков и более 230 украинских штурмовиков.

Сержант Щербаков, действуя в составе расчёта ПТРК, за время спецоперации уничтожил девять танков, четыре БТР и 12 БМП ВСУ.

Поздравляя Героев России, Шойгу отметил, что родина высоко оценила их боевые заслуги, и пожелал, чтобы эти награды не были последними.

«Подвиги многих из вас видела не только вся страна, но и фактически полмира», — сказал Шойгу.

Минобороны 3 ноября сообщило, что ВКС за неделю уничтожили десять самолётов (пять истребителей МиГ-29, три тяжёлых истребителя Су-27, один штурмовик Су-25, один учебно-боевой самолёт L-39) и вертолёт Ми-8 украинской армии.

С начала проведения СВО российские военные уничтожили 525 самолётов, 254 вертолёта ВСУ, 13 135 танков и других боевых бронемашин, а также 8586 беспилотников, 441 зенитный ракетный комплекс, 1177 боевых машин РСОЗ, 6967 орудий полевой артиллерии и миномётов и 14 923 единицы специальной военной автомобильной техники.