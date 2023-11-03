Геническ, Херсонская область, 3 ноября, 2023, 16:25 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины выпустили ракеты по зданию социального фонда и службы занятости в посёлке городского типа Чаплинка в Херсонской области, в результате чего погибла мирная жительница. Об этом 3 ноября сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Сегодня украинские вооружённые формирования обстреляли шестью американскими ракетами здание социального фонда и службы занятости в Чаплинке», — написал он.

Глава области уточнил, что четыре ракеты российские силы ПВО смогли сбить, а оставшиеся две поразили мирный объект.

«Погибла женщина, двое мирных жителей в тяжёлом состоянии доставлены в медучреждение. Экстренные службы продолжают разбор завалов, под которыми могут быть ещё пострадавшие», — отметил он.

Сальдо назвал этот обстрел преднамеренным злодеянием, актом государственного терроризма и вопиющим военным преступлением киевского режима.

Он подчеркнул, что ВСУ обстреляли гражданское учреждение во время рабочего дня, когда там находились только сотрудники и посетители из числа жителей Чаплинки, в основном, женщины.

«Специально сделали это накануне Дня народного единства, пытаясь испортить нам праздник», — добавил он.

Как передавало ИА Регнум, 2 ноября мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что при атаке украинского дрона по Петровскому району города пострадал мирный житель. Он добавил, что ВСУ с 09:00 до 21:00 (совпадает с мск) 2 ноября пять раз обстреляли город.

В Донецке 1 ноября под обстрел украинских войск попали журналисты ТАСС и «Известий», в результате чего серьёзные ранения получили три сотрудника «Известий». Официальный представитель МИД России Мария Захарова 2 ноября указала на то, что ВСУ сделали паузу между обстрелами, чтобы под удар попали прибывшие на место журналисты и спасатели.