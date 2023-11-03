Москва, 3 ноября, 2023, 15:30 — ИА Регнум. Россия превращается из «бензоколонки» в самодостаточную страну с перерабатывающим производством, заявил 3 ноября президент Владимир Путин на встрече с членами Общественной палаты России.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Как нам когда — то говорили, тыкали пальцем, что мы бензоколонка, а не экономика», — напомнил Путин.

Глава государства отметил, что в структуре российской экономики 43% составляет перерабатывающее производство.

Как уточнил президент, когда Россия становится самодостаточной, тогда будет меньше желающих исключать её из каких-либо организаций, и будет больше желающих извиниться и пригласить к совместной работе. В этой связи Путин заявил о необходимости сосредоточиться на внутренней повестке.

Президент России 3 ноября встретился с новым составом Общественной палаты, который сформировали несколько месяцев назад. Новый состав членов Общественной палаты Путин утвердил в апреле.

Как сообщало ИА Регнум, президент 3 ноября прокомментировал западные санкции против членов Общественной палаты. Помимо этого, Путин напомнил, что никакой Украины не было в составе Российской Империи, её сформировали только при советской власти. В этой связи российский лидер назвал полным беспределом объявление русских некоренной нацией на Украине. Он напомнил, как Киев под аплодисменты Запада истреблял русских.