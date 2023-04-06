Москва, 6 апреля, 2023, 12:03 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин утвердил 40 членов нового состава Общественной палаты. Соответствующий указ 6 апреля опубликован на официальном портале правовой информации.

Рамиль Ситдиков/POOL/ТАСС Владимир Путин

В список членов ОП по президентской квоте вошли президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова, российский шахматист, гроссмейстер Сергей Корякин, писатель и сценарист Сергей Лукьяненко, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, музыкант, скрипач Пётр Лундстрем и другие деятели.

«Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», ― говорится в документе.

Общественная палата России учреждена в 2005 году и призвана осуществлять контакты общественности, некоммерческих организаций с представителями власти.

Палата состоит из 168 членов, которые назначаются президентом, Общественными палатами регионов страны, а также общественными организациями.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале в Кремле заявили, что президент страны Владимир Путин определил кандидатуры 40 граждан России, которым предложено войти в новый состав ОП. Выбраны те, у кого есть «особые заслуги перед государством и обществом». Уточняется, что примерно половина кандидатов состоят в различных объединениях — профессиональных, творческих, а также созданных для защиты интересов профессиональных и социальных групп НКО.