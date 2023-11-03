Москва, 3 ноября, 2023, 14:44 — ИА Регнум. Украинская армия в ходе безуспешных атак на донецком направлении в течении недели потеряла более 1340 военных, 7 танков, 22 бронемашины и другое вооружение, сообщил 3 ноября на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Потери противника составили более 1340 военнослужащих, семь танков, 22 боевые бронированные машины, 22 автомобиля, 19 орудий полевой артиллерии и четыре боевые машины РСЗО», — сказал он.

На этом направлении действовали подразделения «Южной» группировки войск Вооружённых сил России. Они отразили за неделю шесть атак ВСУ и нанесли удары по позициям 28-й, 67-й и 93-й механизированных бригад украинской армии возле населённых пунктов Курдюмовка, Клещеевка и Марьинка в ДНР. Кроме того, в этом районе российские бойцы уничтожили два склада украинской армии с боеприпасами и военной техникой ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, 2 ноября Конашенков сообщил, что ВСУ за сутки на донецком направлении потеряли до 115 военных, а также один танк и девять БМП, включая восемь Bradley. Кроме того, российская армия нанесла удары по трём украинским бригадам, находившимся в ДНР.

Обозреватель американского издания Forbes Дэвид Экс 3 ноября подсчитал количество подбитых российской армией техники, поставленной Украине Западом, и пришёл к выводу, что ВСУ за две недели потеряли четверть из привезённых танков Leopard 2. Он сообщил, что за это время российские бойцы подбили до 19 танков, в том числе шведскую сверхбронированную модификацию немецкого танка.