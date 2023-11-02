Москва, 2 ноября, 2023, 15:32 — ИА Регнум. Вооружённые силы России отразили попытку атаки украинской армии на донецком направлении, противник за сутки потерял на этом направлении до 115 военных, а также один танк и девять БМП, включая восемь Bradley. Об этом 2 ноября рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«На донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили атаку штурмовой группы 5-й штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Клещеевка Донецкой народной республики», — сказал он.

Военный уточнил, что также российские военные нанесли удары по живой силе и технике трёх бригад украинских войск у Раздоловки, Звановки и Андреевки в ДНР.

«Суточные потери противника составили до 115 военнослужащих, танк, девять боевых машин пехоты, в том числе восемь БМП Bradley производства США, и четыре автомобиля», — рассказал Конашенков.

В рамках контрбатарейной борьбы российские войска уничтожили две САУ Krab, американскую артиллерийскую систему М777 и гаубицу Д-20 ВСУ, указал он.

Также удалось уничтожить пункт управления дронами ВСУ у Резниковка в ДНР и склад боеприпасов механизированной бригады украинской армии у Верхнекаменского.

Как сообщало ИА Регнум, ранее, 2 ноября, Конашенков рассказал, что ВСУ за сутки потеряли на запорожском и херсонском направлениях до 130 бойцов. Также ВС России уничтожили на этих направлениях четыре боевые бронированные машины, семь автомобиля, две гаубицы М119 и станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель» украинских войск.

Позднее в этот же день официальный представитель Минобороны заявил, что российские войска уничтожили истребитель Су-27 ВСУ на военном аэродроме Миргород в Полтавской области. С начала СВО российские военные уничтожили в общей сложности 521 украинский боевой самолёт.