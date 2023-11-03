Москва, 3 ноября, 2023, 14:23 — ИА Регнум. Российские военные за неделю 15 раз ударили по местам дислокации и складам ВСУ и иностранных наёмников в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщил на брифинге 3 ноября официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/РИА Новости

«С 28 октября по 3 ноября Вооружёнными силами России нанесено 15 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами», — заявил военный.

В результате ударов уничтожены склады украинского вооружения и техники и пункты дислокации украинских военных и иностранных наемников, а также ангары с авиацией ВСУ и места производства воздушных и морских беспилотников.

Помимо этого российские средства противовоздушной обороны за неделю перехватили четыре украинских ракеты ATACMS, 51 снаряд реактивных систем залпового огня и 274 беспилотников. В Минобороны отметили, что в общей сложности с начала проведения специальной военной операции российские военные уничтожили 525 самолётов, 254 вертолёта, 8 586 дронов, 441 ЗРК, 13 135 танков и бронемашин и другую технику.

Как сообщало ИА Регнум, в конце октября ВС России за неделю нанесли 19 ударов по местам хранения безэкипажных катеров ВСУ и по военной аэродромной инфраструктуре Киева. Как сообщили в Минобороны, в то же время, российские военные ударили по пунктам размещения украинских военных и членов нацбатальонов, а также по местам размещения иностранных наёмников. Все цели поражены, добавили в ведомстве.