Москва, 3 ноября, 2023, 13:17 — ИА Регнум. Западные санкции создают для России некоторые дополнительные проблемы, но страна научилась справляться с ними, сообщил 3 ноября на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Сергей Корсун ИА Регнум

США 2 ноября расширил список санкций против России. Под санкциями оказались ещё более 30 российских граждан и 200 юридических лиц.

Новость дополняется