Москва, 3 ноября, 2023, 13:19 — ИА Регнум. Владелец Telegram-канала «Утро Дагестан», координировавшего беспорядки в Махачкале, Абакар Абакаров имеет тесные связи с экстремистами, радикалами и людьми, получающими финансирование от зарубежных некоммерческих организаций (НКО). Об этом 3 ноября сообщили «Известия» со ссылкой на источник.

Aloisio Mauricio/Global Look Press

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