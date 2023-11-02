Москва, 2 ноября, 2023, 18:57 — ИА Регнум. Установлен владелец Telegram-канала «Утро Дагестан», через который была устроена провокация в аэропорту Махачкалы. По данным источника «Известий», принадлежал канал некоему Абакару Абакарову.

По информации издания, в настоящее время мужчина находится в Стамбуле и работает на западные структуры, которые ведут информационную войну в отношении РФ. Кроме того, отмечается, что «Утро Дагестан» не единственный деструктивный канал, нацеленный на регионы Кавказа и мусульманское население России. Всего он образует сетку из ещё 17 ресурсов в мессенджере, которые также распространяют провокационные и фейковые материалы. Число подписчиков в них варьируется от 500 до 20 тыс.

К настоящему моменту «Утро Дагестан» и ещё несколько связанных с ним каналов заблокированы администрацией Telegram.

29 октября в аэропорт Махачкалы ворвалась агрессивная толпа, разыскивающая пассажиров рейса из Тель-Авива. Как выяснилось позднее Telegram-канала «Утро Дагестан» публиковал посты о якобы прибытии беженцев из Израиля в Дагестан и призывал жителей региона выйти на улицы и устроить погромы.

Толпа смогла прорваться на взлётно-посадочную полосу и окружить самолёты. Нарушители устроили погромы и поджоги. По факту инцидента возбудили уголовное дело. Глава Дагестана Сергей Меликов тогда отметил, что беспорядки выгодны врагам России, старающимся раскачать обстановку в регионе.

Совершивших преступления привлекут к ответственности, подчеркнул глава республики. Он при этом отметил, что те, кто стоял и наблюдал, просто держал в руке палестинский флаг, отвечать не будут. Кремль поддержал такую позицию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Президент Владимир Путин на совещании 30 октября, посвященном событиям в столице Дагестана, заявил, что беспорядки в аэропорту спровоцировали в том числе западные спецслужбы, которые действовали через соцсети с территории Украины. В МИД также заявили, что Киев сыграл ключевую роль в беспорядках в Дагестане.