Москва, 30 октября, 2023, 20:55 — ИА Регнум. Telegram будет блокировать каналы, в которых призывают к насилию, заявил 30 октября основатель мессенджера Павел Дуров в своём Telegram-канале.

«Каналы, призывающие к насилию… будут заблокированы за нарушение правил Telegram, Google, Apple и всего цивилизованного мира», — написал он.

Как сообщало ИА Регнум, 29 октября на территорию аэропорта Махачкалы, когда прибыл самолёт из Тель-Авива, ворвалась большая толпа мужчин. Они устроили беспорядки, громили и поджигали имущество. Аэропорт временно закрыли, вскоре власти Дагестана о взятии ситуации под контроль и задержании участников беспорядков.

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что такие беспорядки нужны врагам России, стремящимся к дестабилизации в регионе. Он также сообщил, что среди интернет-ресурсов, призывающих к митингу, был Telegram-канал, который ведут с территории Украины.

Президент России Владимир Путин назначил на вечер 30 октября совещание по ситуации в Махачкале. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что события в аэропорту спровоцировали извне, в том числе используя информационные ресурсы.

Политолог Армен Гаспарян в беседе с ИА Регнум заявил, что организаторы погрома в аэропорту добились создания негативного фона, многие зарубежные СМИ, сообщая об инциденте в Махачкале, пишут об «ужасающем антисемитизме» в России. Эксперт также напомнил про Telegram-канал, который спровоцировал возмущение в Дагестане во время частичной мобилизации. По данным политолога, этот ресурс снова участвует в провоцировании волнений.