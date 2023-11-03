Москва, 3 ноября, 2023, 13:15 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что выехавшие за границу с началом специальной военной операции соотечественники свободно перемещаются между странами, и это постоянный процесс. Об этом он заявил на брифинге 3 ноября.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Российские граждане выезжают в другие страны, работают там, возвращаются обратно, потом опять уезжают. Это постоянный процесс, так происходит во всех странах мира», — заявил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что каждый добропорядочный и законопослушный россиянин может совершенно спокойно и свободно перемещаться между странами в своих интересах.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, сколько уехавших из России после начала спецоперации человек вернулись обратно. По его словам, вернулись более 60% российских граждан, но необходимо прикладывать усилия, чтобы получившие образование и знания молодые люди оставались в стране, и не считать, сколько уехало. Как отметил Володин, вернувшиеся продолжили работать на тех же предприятиях, что и раньше.

Песков уже заявлял, что возвращение тех, кто уехал, является нормальным процессом для всех стран и наций. Об этом он сказал журналистам 11 октября, добавив, что тема не требует особых комментариев, так как отъезды и возвращения происходят с гражданами во всех странах, независимо ни от их статуса, ни от отношения к политике, ни от чего бы то ни было ещё.