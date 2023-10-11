Москва, 11 октября, 2023, 12:53 — ИА Регнум. Возвращение тех, кто уехал, является нормальным процессом для всех стран и наций. Об этом 11 октября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Сергей Корсун ИА Регнум

Так он прокомментировал слова депутата Госдумы Султана Хамзаева о том, что уехавшие звёзды и миллиардеры скоро вернутся в Россию, потому что никому не нужны в Европе и Израиле.

«Нет, это не требует никаких комментариев. Кто-то нужен, кто-то не нужен, кто-то вернётся сейчас, кто-то вернётся завтра. Это нормальный процесс для всех стран, для всех наций, в том числе и для нас», — сказал Песков.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Хамзаев заявил, что уехавшие звёзды и миллиардеры уже никому не нужны за границей и с них просто высасывают последние деньги и публичную активность. По его словам, зачастую релоканты — это обычные скитальцы, которые ищут лучшей жизни, а у нормальных среднестатистических людей к ним возникает только презрение.

Ранее Песков заявил, что Россиине по пути с теми релокантами, кто занял ярко выраженную антироссийскую позицию и встал на сторону киевского режима. Все остальные свободно выбирают, где им в настоящий момент жить, добавил он.