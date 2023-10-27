Москва, 27 октября, 2023, 16:58 — ИА Регнум. Банк России перейдёт к снижению ключевой ставки, когда увидит устойчивое замедление инфляции, это может произойти в 2024 году. Об этом 27 октября заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Эльвира Набиуллина

«Что касается возможного снижения ключевой ставки, то к нему можно будет перейти после того, как мы увидим устойчивое снижение инфляции. По нашему базовому прогнозу мы видим, что это может произойти в следующем году», — сказала Набиуллина.

По её словам, если будет отклонение от базового сценария и реализуются проинфляционные риски, ЦБ будет это учитывать в денежно-кредитной политике, которая может быть более жёсткой.

Она добавила, что сейчас не может сказать, когда конкретно регулятор перейдёт к смягчению, это будет зависеть от данных по инфляции, инфляционным ожиданиям и другим показателям.

Как передавало ИА Регнум, Центральный банк РФ 27 октября повысил ключевую ставку с 13% до 15% годовых. В регуляторе отметили, что инфляционное давление значительно усилилось и складывается выше ожиданий ЦБ, устойчивое увеличение внутреннего спроса всё больше превышает возможности расширения производства товаров и услуг. В регуляторе добавили, что инфляционные ожидания сохраняются на повышенных уровнях, высокими остаются темпы роста кредитования.

В 2023 году Банк России повышал ключевую ставку уже трижды — на плановых заседаниях в июле и сентябре и внепланово в августе. В конце сентября 2023 года Набиуллина сказала, что если бы регулятор не повысил ставку, то курс рубля в настоящее время был бы куда более слабым.

После того как ЦБ принял решение о повышении ключевой ставки до 13% в сентябре, доцент финансового университета при правительстве РФ Пётр Щербаченко в комментарии для ИА Регнум отмечал, что это решение может замедлить темпы роста инфляции в России, а также укрепить курс рубля до уровня 87–93 рубля за доллар.