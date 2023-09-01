Москва, 1 сентября, 2023, 10:14 — ИА Регнум. Гражданин России Рамазан Муртузов, планировавший теракт в Курске, приговорён к 15 годам лишения свободы. Об этом 1 сентября сообщили в пресс-службе 2-го Западного окружного военного суда.

Иван Шилов ИА REGNUM

Отмечается, что суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на 15 лет, из которых первые три года он будет отбывать в тюрьме, остальные — в колонии строгого режима.

Кроме того, в качестве дополнительного наказания Муртузову назначен штраф в размере 1 млн рублей и ограничение свободы на 1,5 года. Приговор пока не обжалован.

Как сообщало ИА Регнум, 30 августа украинский диверсант Александр Бобровицкий получил 12 лет колонии за подготовку теракта в Брянской области при помощи боевой части ракеты для противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корсар». Он признан виновным в подготовке теракта, организации террористического сообщества и незаконном изготовлении взрывчатых веществ и взрывных устройств.