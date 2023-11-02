Тель-Авив, Израиль, 2 ноября, 2023, 22:24 — ИА Регнум. Армия обороны Израиля полностью завершила операцию по окружению города Газа, заявил представитель ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари в ходе пресс-конференции 2 ноября.

Иван Шилов ИА Регнум

«Наши войска завершили окружение города Газа, центра активности ХАМАС», — приводит слова представителя ЦАХАЛ издание The Times of Israel.

Хагари добавил, что израильские военные атаковали фортификационные сооружения, штабы и пусковую инфраструктуру палестинского движения ХАМАС.

О начале операции по окружению Газы ранее в четверг заявил начальник Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви.

Как передавало ИА Регнум, 1 ноября пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари в ходе беседы с журналистами сообщил, что израильские военные успешно прорвали переднюю линию обороны ХАМАС на севере сектора Газа. Он подчеркнул, что такого результата удалось достичь «благодаря тщательному планированию и точной разведке».