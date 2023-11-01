Тель-Авив, Израиль, 2 ноября, 2023, 01:38 — ИА Регнум. Израильские военные прорвали переднюю линию обороны радикального палестинского движения ХАМАС на севере сектора Газа, заявил журналистам пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари.

Иван Шилов ИА Регнум Израиль в Газе

Он отметил, что войска еврейского государства смогли достигнуть такого результата «благодаря тщательному планированию, точной разведке, а также комбинированным и скоординированным ударам с суши, моря и воздуха». Пресс-секретарь добавил, что наземная операция армии Израиля против ХАМАС продолжается и идёт в соответствии с составленным планом.

Как сообщало ИА Регнум, 31 октября портал Axios проинформировал о том, что в сектор Газа с 27 октября вошли свыше 20 тысяч израильских военнослужащих. В публикации уточнялось, что речь идёт о двух танковых и пехотных дивизиях.

1 ноября командующий 162-й дивизией ЦАХАЛ бригадный генерал Итцик Коэн заявил, что подотчётные ему подразделения подошли «к воротам города Газа». Он также рассказал о том, что несколько дней назад получил приказ командования об окончательной ликвидации ХАМАС.

В пресс-службе ЦАХАЛ уточнили, что с 7 октября, когда началась эскалация ближневосточного конфликта, израильские военные атаковали более чем 11 тысяч целей в секторе Газа.