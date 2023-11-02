Киев, 2 ноября, 2023, 20:04 — ИА Регнум. Украинские пограничники задержали двух мужчин у реки Тисы, которые собирались бежать в Румынию на детский надувных кругах.

Кадр из видео

Вместе с ними пограничный отряд поймал в ста метрах от государственной границы двух несовершеннолетних в возрасте 15 и 16 лет. Они признались, что за вознаграждение в $100 должны были провести беглецов к реке и показать им путь в Румынию. Предложение за деньги сопроводить двух мужчин к границе им сделал односельчанин.

Желающие бежать в Румынию рассказали, что заплатили организаторам в общей сложности $8,5 тыс.

Личность организатора переброски мужчин через границу теперь устанавливают.

Как сообщало ИА Регнум, в МВД Украины в апреле заявили, что сотрудники пограничной службы задержали 11 мужчин призывного возраста, которые пытались незаконно пересечь государственную границу Украины.

В январе на Украине задержали переодетого женщиной уклониста, который хотел перейти границу с Венгрией. Мужчина, чтобы его приняли за женщину, сделал маникюр, надел чёрную женскую куртку и сделал причёску.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 23 августа заявил, что военное командование Украины обратилось к нему с просьбой об усилении мобилизации. В сентябре власти Украины решили лишить права на отсрочку от мобилизации более 180 тыс. мужчин старше 30 лет, получающих второе и более высшее образование. Также в ряды ВСУ станут призывать людей с туберкулёзом, вирусным гепатитом, бессимптомным ВИЧ и расстройствами психики.