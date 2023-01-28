Киев, 28 января, 2023, 13:38 — ИА Регнум. Переодетого женщиной уклониста задержали на Украине на границе с Венгрией, сообщает 28 января украинская погранслужба.

ИТАР-ТАСС/Дмитрий Рогулин Пропускной пограничный пункт

Переодетый женщиной мужчина призывного возраста и ещё двое также подлежащих призыву на Украине мужчин были задержаны в Закарпатской области при попытке незаконно покинуть страну. Они надеялись попасть в Венгрию, минуя пункты пропуска.

Участник этих событий, чтобы его приняли за женщину, сделал маникюр, надел чёрную женскую куртку и принял меры в отношении причёски — на фото у него длинные чёрные волосы.

Признаться, что в действительности он мужчина, ему пришлось, как сообщается, под давлением «неопровержимых улик». Все трое, пытавшиеся избежать мобилизации, стали фигурантами уголовного дела о незаконном пересечении границы.