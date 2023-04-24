Киев, 24 апреля, 2023, 12:33 — ИА Регнум. В Закарпатье сотрудники пограничной службы за минувшие сутки задержали 11 мужчин призывного возраста, которые пытались незаконно пересечь государственную границу Украины. Об этом 24 апреля сообщает пресс-служба МВД Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Закарпатье

Отмечается, что в отношении задержанных были составлены протоколы об административных правонарушениях, дела направлены в суд.

Как передавало ИА REGNUM, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что мобилизация в стране ещё не завершена, поскольку не выполнен план. По его словам, план по мобилизации, который был принят ещё в феврале 2022 года, с учётом сегодняшней ситуации не завершён и не превышен. Он уточнил, что у Киева нет необходимости объявлять новую мобилизацию, поскольку не выполнен до конца ещё план февраля прошлого года.