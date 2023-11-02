Париж, 2 ноября, 2023, 16:53 — ИА Регнум. Политики из западных стран боятся публично высказываться о поражении Украины в конфликте с Россией. Об этом 2 ноября заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х (ранее Twitter), говоря о признании премьер-министром Италии Джорджа Мелони неудачным контрнаступление ВСУ в разговоре с российскими пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым).

Иван Шилов ИА Регнум

«Это очевидно! Жаль, что она [Мелони] не говорит этого публично, то же самое касается Макрона и остальных, потому что мы говорили об этом в течение нескольких месяцев, даже подвергались за это нападкам!», — написал он.

Французский политик подчеркнул, что входящим в НАТО странам известно о предстоящей катастрофе на Украине, однако они боятся открыто признать свои ошибки и остановиться.

«Эти натовцы знают, что на Украине все кончено, но ещё не осмеливаются признаться своим гражданам в том, что они пролили кровь за этот глупый и заранее проигранный конфликт! Остановитесь!», — уточнил он.

Как сообщало ИА Регнум, 1 ноября Мелони в ходе беседы с Вованом и Лексусом признала, что контрнаступление ВСУ оказалось безуспешным. Она также выразила готовность продолжать поддержку киевских властей, и заявила, что на Украине, по её мнению, нужно продолжать героизацию Бандеры.

Экс-глава правительства Италии Джузеппе Конте 2 ноября назвал беседу российских пранкеров с Мелони провалом «планетарного масштаба». Он подчеркнул, что розыгрыш показал уязвимость протоколов и систем безопасности правительства, а само содержание этого разговора смущает ещё больше.

Как рассказали порталу Affaritaliani позднее в этот же день близкие к главе итальянского правительства источники, Мелони была «вне себя» после разговора с российскими пранкерами.