Рим, 2 ноября, 2023, 13:39 — ИА Регнум. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони была «вне себя» после разговора с российскими пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым). Об этом 2 ноября сообщил портал Affaritaliani со ссылкой на источники, близкие к главе итальянского правительства.

Cecilia Fabiano/Global Look Press Премьер-министр Италии Джорджа Мелони

«В ближайшее время ожидаются меры, и не исключено, что голова (дипломатического советника премьер-министра Франческо Марии) Тало может полететь с плеч», — говорится в материале.

Авторы публикации назвали розыгрыш Вована и Лексуса «сенсационной ошибкой», в результате которой пранкеры посмеялись над премьер-министром Италии в таком деликатном вопросе, как конфликт на Украине.

Отмечается, что в пресс-службе совета министров Италии заявили, что Тало смог ввести в заблуждение «самозванец» и выразили сожаление по поводу того, что российские пранкеры смогли поговорить с премьер-министром страны.

Как сообщало ИА Регнум, ранее, 2 ноября, бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте назвал беседу российских пранкеров с Мелони провалом «планетарного масштаба». По словам политика, розыгрыш показал, что пранкеры могут протоколы обойти и взломать системы безопасности правительства, а само содержание этого разговора смущает ещё больше.

Мелони в ходе беседы с Вованом и Лексусом 1 ноября признала, что контрнаступление украинской армии не достигло успеха. При этом выразила готовность продолжать поддержку Киева, и заявила, что украинцы, по её мнению, должны продолжать героизацию Бандеры.

Глава итальянского правительства также пожаловалась на ситуацию в области миграции, которую назвала очень сложной. По словам Мелони, что на этом фоне в стране тоже довольно сложная ситуация в гуманитарной и логистической сфере. Политик также допустила, что поток беженцев может в Италию увеличиться.