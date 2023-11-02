Москва, 2 ноября, 2023, 17:57 — ИА Регнум. Отзыв Россией ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) — это закономерный шаг, направленный на защиту и укрепление национальной безопасности. Об этом корреспонденту ИА Регнум 2 ноября заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о дератификации ДВЗЯИ.

Белик обратил внимание, что Россия в числе первых подписала этот документ в 1996 году, а ратифицировала его в 2000 году. В то же время ряд крупных стран, имеющих потенциал в ядерной отрасли, среди которых США, договор подписали, но не ратифицировали. Кроме того, Вашингтон не раз заявлял, что делать этого и не собирается. Это, как полагает парламентарий, очень деструктивная позиция по отношению к мировой стабильности.

«Отзыв Россией ратификации ДВЗЯИ — это закономерный шаг нашей страны, направленный на защиту и укрепление национальной безопасности, — сказал он. — Но это совершенно не означает, что Россия завтра решит проводить ядерные испытания, и не означает её автоматического выхода из ДВЗЯИ. Иными словами, Россия остается участником ДВЗЯИ со всеми соответствующими из этого правами и обязательствами, которые продолжит выполнять».

Он подчеркнул, что Москва руководствуется национальными интересами, а не тем, что скажут на это Вашингтон или Брюссель, и без того постоянно поднимающие шум вокруг темы ядерных амбиций России.

«Очередная истерика Запада по поводу дератификации вполне предсказуема, но там стоит всерьёз уяснить, что наша страна твёрдо стоит на защите своего суверенитета и безопасности», — подытожил Белик.

С ним согласен заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин, который отметил, что, дератифицировав этот договор, Россия фактически уравняла положение дел — и США, и РФ находятся в ситуации, когда договор подписан, но не ратифицирован.

«Так произошло из-за того, что мы к исполнению важнейших международных юридических документов относимся серьёзно, а США, мягко говоря, спустя рукава. Поэтому мы дератифицировали ДВЗЯИ, — сказал он. — США игнорируют наше желания сделать отношения равными».

Что касается испытаний, то, как подчеркнул Кошкин, Россия уже заявила, что не станет первой испытывать ядерное оружие.

«Но если США это сделают, то мы примем такие же меры, как и с дератификацией. Уравняем позиции. На всей планете есть 337 станций, которые фиксируют возможные колебания и мгновенно отличают искусственные от естественных, например вызванных землетрясением», — подчеркнул Кошкин.

Кроме того, он обратил внимание на результаты космических исследований, показавших, что и Северная Корея, и Китай, и США сегодня наводят порядок на полигонах испытания ядерного оружия.

«А это значит, что сегодня напряжённая обстановка и, естественно, надо уметь быть готовыми решать все возникающие задачи, притом успешно, — сказал Кошкин. — У США есть понимание, что мы не собираемся шутить. А это для них очень чувствительная сфера. Тем более что мы обладаем такими ядерными средствами доставки, каких нет ни у кого в мире. И специалисты в США понимают, что входить с нами в клинч — это самоубийство».

Ранее ИА Регнум сообщало, что вопрос о дератификации ДВЗЯИ Путин поднял ещё 5 октября на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай». Тогда же он напомнил, что Россия почти завершила работу над новыми видами стратегического оружия.

Позже, на заседании первого комитета ГА ООН, замглавы российской делегации Константин Воронцов заверил, что РФ не станет первой проводить ядерные испытания и что ответственность за то, как сложится ситуация, полностью лежит на США.

Госдума приняла законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ 18 октября в третьем, окончательном чтении. Спустя несколько дней, 25 октября, Совет Федерации единогласно одобрил этот закон.