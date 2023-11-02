Москва, 2 ноября, 2023, 14:51 — ИА Регнум. В Москве и области 5 ноября ожидается температура воздуха до плюс +13… +14 градусов. Об этом 2 ноября рассказал на пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Пятого ноября возвращается ситуация, о которой можно говорить, что она экстремальная. <…> Температура опять будет на 7-8 градусов выше нормы. Диапазон температур в Москве такой — от 11 до 13 градусов [тепла], по области — до плюс 14 градусов», — сказал он.

Синоптик отметил, что при этом не исключена возможность того, что это вновь будет рекордно высокая температура воздуха за всю историю метеонаблюдений.

Вильфанд уточнил, что при этом 15 ноября в столичном регионе прогнозируется облачная и дождливая погода с усилением ветра до 17 м/с. Он добавил, что 6 ноября в Москве ожидается +10… +11 градусов, а 7 ноября — +5… +10 градусов, что значительно выше климатической нормы.

Близкая к нормальным значениям погода в столице, по предварительным расчётам, ожидается только 10–11 ноября, рассказал синоптик.

Как передавало ИА Регнум, ранее, 2 ноября, центр погоды «Фобос» сообщил, что температура воздуха в Москве 2 ноября поднялась до +13,3 градуса, побив рекорд 1942 года. Температурные рекорды обновляются в столице второй день подряд.

Главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова 31 октября заявила, что октябрь 2023 года войдёт в десять самых «мокрых» за последние 140 лет. Как указала синоптик, это четвёртый в XXI веке октябрь, когда суммарное количество выпавших осадков превысило 100 миллиметров.