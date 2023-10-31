Москва, 31 октября, 2023, 10:33 — ИА Регнум. Октябрь 2023 года в Москве войдёт в десять самых «мокрых» за последние 140 лет. Об этом 31 октября написала главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова в Telegram-канале.

Известия/ Анна Селина

«Октябрь 2023 года в Москве войдёт в число десяти самых «мокрых» за последние 140 лет, месячная сумма осадков составит 113,6 миллиметра», — отметила она.

Синоптик уточнила, что это четвёртый октябрь в XXI веке, в котором суммарное количество выпавших осадков превысило 100 миллиметров.

Позднякова пояснила, что причиной такой погоды стали постоянно атакующие европейскую территорию России атлантические циклоны, и добавила, что в октябре в Москве наблюдались все виды осадков: дождь, ледяной дождь, морось, мокрый снег и снег.

«Закончится месяц вполне комфортной погодой без осадков», — заключила она.

Как сообщало ИА Регнум, 28 октября пресс-служба столичного главка МЧС предупредила о снеге с дождём и гололедице на дорогах. Водителям порекомендовали быть внимательными на дорогах и избегать внезапных манёвров.

Позднее в этот же день стало известно, что в трёх московских аэропортах задержали порядка 40 авиарейсов. Во Внуково задержали семь рейсов, в Шереметьево — 12 авиарейсов, в Домодедово задержали 22 рейса и ещё четыре отменили.