Москва, 2 ноября, 2023, 11:01 — ИА Регнум. Температура воздуха в Москве 2 ноября поднялась до +13,3 градуса и побила рекордное для этого дня значение +12,2 градуса, зафиксированное в 1942 году. Об этом 2 ноября сообщил центр погоды «Фобос».

Василий Иванов ИА Регнум

Синоптики отметили, что в Москве второй день подряд обновились суточные температурные рекорды.

«Несмотря на начавшееся понижение температуры, запасов тепла хватило, чтобы обновить второй подряд суточный рекорд максимальной температуры воздуха — в полночь термометры в столице показали +13,3 градуса, что на 1,1 градуса выше, чем прежнее достижение, составлявшее для 2 ноября +12,2 градуса и принадлежавшее 1942 году», — говорится в сообщении на сайте центра.

Отмечается, что температура воздуха в столице может также обновить рекорд самой тёплой ночи для 2 ноября, однако для этого необходимо, чтобы её значения до 09:00 мск не опустилась ниже рекордных на данный момент +8,5 градуса, зафиксированных в 1967 году.

Как сообщало ИА Регнум, 31 октября главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что октябрь 2023 года войдёт в десять самых «мокрых» за последние 140 лет. Специалист добавила, что это четвёртый в нынешнем веке октябрь, когда суммарное количество выпавших осадков превысило 100 миллиметров.

По словам синоптика, причиной этого стали постоянно атакующие европейскую территорию России циклоны из Атлантики. Позднякова уточнила, что за месяц в Москве выпадали все виды осадков: дождь, ледяной дождь, морось, мокрый снег и снег.