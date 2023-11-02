Москва, 2 ноября, 2023, 14:22 — ИА Регнум. Подразделения Вооружённых сил России сорвали наступление ВСУ в районах Работина и Вербового, сообщила 2 ноября пресс-служба Министерства обороны России.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Расчеты 240-мм самоходных минометов 2С4 «Тюльпан» и 152-мм самоходных гаубиц «Мста-С» <…> сорвали очередное безуспешное наступление украинских националистов в районе населённых пунктов Работино и Вербовое», — процитировали в ТАСС сообщение министерства.

Как сообщало ИА Регнум, 1 ноября глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что российские войска сорвали ротацию украинских военных на участке Работино — Вербовое. Разведчики заметили подход к передовой бронетранспортёров ВСУ, и артиллерия нанесла огонь по вражеской технике. Также российские артиллеристы подбили один танк противника и нанесли удар по украинским штурмовикам в лесопосадках.

Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков 29 октября сообщил об ударе российских войск по позициям ВСУ в районе Работино. В этом районе украинская сторона потеряла до 40 военных, две бронемашины и восемь автомобилей, а под Комсомольским — станции радиоэлектронной борьбы «Буковель».

Рогов 31 октября сообщил, что российские бойцы уничтожили возле Работина два танка ВСУ, в том числе Leopard. Кроме того, они ликвидировали две вражеские БМП, три внедорожника, две гаубицы и САУ.