Запорожская область, 1 ноября, 2023, 12:40 — ИА Регнум. Российские военные сорвали ротацию украинских войск под Работино на ореховском направлении. Как сообщил 1 ноября глава общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов, ВС России ударили по ВСУ артиллерией.

Александр Полегенько/ТАСС

«Пресечена попытка ротации боевиков на участке Работино—Вербовое. Разведка доложила, что идёт попытка ротации на бронетранспортерах, и наши ребята накрыли врага артиллерией», — рассказал он «РИА Новости».

Кроме того, российские бойцы подбили украинский танк и накрыли ударными беспилотниками и артиллерией штурмовиков ВСУ в лесопосадках.

Как сообщало ИА Регнум 29 октября, ВС России нанесли поражение бойцам ВСУ в районе Работино. Как заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, общие украинские потери составили до 40 военных, две бронемашины и восемь автомобилей, а также одна уничтоженная станция радиоэлектронной борьбы «Буковель» возле Комсомольского.

Позднее Рогов сообщил об уничтожении у Работино двух танков ВСУ, включая Leopard. Помимо этого российские солдаты ликвидировали две БМП, три внедорожника, две гаубицы и САУ ВСУ. По его словам, ситуация в районе населённого пункта контролируется российскими военными.