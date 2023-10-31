Мелитополь, 31 октября, 2023, 15:15 — ИА Регнум. Российские военные сорвали около села Работино в Запорожской области крупную попытку атаки ВСУ, ликвидировав более 200 военнослужащих и как минимум два танка, один из которых — немецкий Leopard. Об этом 31 октября рассказал председатель общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА Регнум

«Сорвана крупная атака украинских войск на ореховском направлении под Работино. Потери противника — свыше 200 боевиков. Уничтожено не менее двух танков, один из которых Leopard», — процитировало его слова «РИА Новости».

Рогов уточнил, что также солдаты Вооружённых сил России уничтожили две БМП, три внедорожника для перевозки личного состава, две гаубицы M777 и САУ украинской армии.

Он добавил, что ситуация в районе Работино находится под контролем российских военных.

Как сообщало ИА Регнум, ранее, 31 октября, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российская армия уничтожила на купянском направлении четыре танка ВСУ, включая два немецких танка Leopard. Он уточнил, что также были уничтожены до 60 украинских военных, три боевые бронированные машины, два автомобиля и две САУ «Гвоздика».

Рогов 27 октября рассказал, что Вооружённые силы России за сутки уничтожили не менее четырёх танков Leopard на ореховском направлении в Запорожской области. Глава движения уточнил, что российские военные ударили по технике ВСУ тяжёлой огнеметной системой «Солнцепёк».